Telekom Baskets in der Champions League Baskets wollen in Griechenland Ticket fürs Top4 lösen

Ein Blick von außen auf die Dinge kann manchmal helfen. Ein Blick, der frei von Erwartungen und Emotionen das Ist bewertet. Insofern war das Kompliment des Chemnitzer Trainers Rodrigo Pastore an Baskets-Headcoach Roel Moors und die Telekom Baskets eine hilfreiche Erinnerung daran, dass die aktuelle, unter so schwierigen Bedingungen gestartete Saison jetzt schon die international zweiterfolgreichste in der Baskets-Historie ist.