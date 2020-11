Nach Kündigung : Erneut keine Einigung zwischen Saibou und den Baskets

Bonn Die Telekom Baskets Bonn und Joshiko Saibou haben sich nach der Kündigung weiterhin nicht gütlich einigen können. Ein Kammertermin vor dem Bonner Arbeitsgericht verlief ergebnislos.

Fast eine Stunde berieten beide Seiten, doch eine Entscheidung blieb erneut aus. Im Rechtsstreit zwischen den Telekom Baskets Bonn und ihrem gekündigten Spieler Joshiko Saibou ist es auch am Mittwoch vor dem Bonner Arbeitsgericht nicht zu einer Einigung gekommen. Das Gericht gab beiden Parteien nun eine Woche Zeit, doch noch eine Vereinbarung zu erreichen. Bleibt diese aus, kommt es am 25. November (14.30 Uhr) zu einem Verkündungstermin, bei dem das Gericht eventuell eine Entscheidung verkünden wird.

Bei dem Kammertermin am Mittwoch hatten beide Seiten noch einmal ihre Positionen dargestellt. Die Richterin und zwei Schöffinnen schlugen im Laufe des Termins die Zahlung von neun Bruttomonatsgehältern als gütliche Einigung vor – ein Vorschlag, der offenbar weder Saibou noch dem Basketball-Bundesligisten zusagte. Saibous Anwälte machten in diesem Zusammenhang deutlich, dass ihrem Mandanten auch die Außendarstellung wichtig sei und es deshalb zu einer "gesichtswahrenden" Trennung kommen müsse.

Die Baskets hatten Saibou am 3. August nach der Teilnahme an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin gekündigt. Bei dieser hatte der ehemalige Nationalspieler keine Maske getragen, laut eigener Aussage aber auf ausreichend Abstand zu anderen Teilnehmern geachtet. Die Bonner sehen in diesem Verhalten einen Verstoß gegen Regelungen des Arbeitsvertrags.