Nach dem Playoff-Aus Telekom Baskets: Wer bleibt? Wer geht?

Die Saison der Telekom Baskets Bonn war kaum ein paar Stunden in den Büchern, schon begannen die üblichen Mechanismen der Sommerpause. Gut informierte Basketball-Insider oder solche, die sich dafür halten, begannen ebenso zu spekulieren, wie Fans, die potenzielle Neuzugänge im Telekom Dome gesehen haben wollten. Das Übliche also. In diesen beiden Fällen in der Besetzung Chris Sengfelder und Alen Pjanic von den EWE Baskets Oldenburg. Letzterer mag nach dem Aus der Oldenburger einfach Lust auf Playoff-Basketball gehabt haben, Sengfelders Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr.