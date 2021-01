Nachfolger von Igor Jovovic : Will Voigt ist wieder Trainer der Telekom Baskets Bonn

Bonn Eine Woche nach der Trennung von Igor Jovovic haben die Telekom Baskets Bonn ihren neuen Trainer präsentiert. Der US-Amerikaner Will Voigt übernimmt das Team zum zweiten Mal.

Der Vorgänger von Igor Jovovic wird auch sein Nachfolger: Wie die Telekom Baskets Bonn am Montagnachmittag bekannt gaben, kehrt Will Voigt als Cheftrainer auf den Hardtberg zurück. Der US-Amerikaner hatte den Basketball-Bundesligisten schon nach der Trennung von Thomas Päch in der vergangenen Saison übernommen und das Team bis zum coronabedingten Saisonende im Frühjahr 2020 trainiert. Im Sommer konnten sich die Baskets und Voigt dann nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen , sodass sich die Bonner für Jovovic entschieden.

Nun erhält der 44-jährige Voigt einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22. „Das war die beste und effektivste Lösung“, teilte Präsident Wolfgang Wiedlich in einer ersten Stellungnahme des Clubs mit. „Will kennt uns, und wir kennen Will. Da sparen wir uns schon einmal die Akklimatisationsphase. Ich traue ihm zu, dass wir uns an den restlichen 22 Spieltagen noch in die obere Tabellenhälfte vorkämpfen können.“