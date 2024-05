Telekom Baskets gegen Ludwigsburg Die Baskets wollen das Playoff-Ticket

Niemand hat gesagt, dass diese Saison für die Telekom Baskets einfach werden würde. Im Gegenteil. Geduld war gefragt – und die ist manchem manchmal ausgegangen. Warum? Weil diese Mannschaft so spielen kann, wie sie es gegen Ludwigsburg am Sonntag getan hat. Schon wieder. Zum Hauptrundenabschluss ging es um den siebten Platz und das Heimrecht für die Play-In-Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr, Telekom Dome). Und die Baskets zeigten das, was der moderne Basketballer den „Sense of Urgency“ nennt – das Gefühl für die Dringlichkeit, es jetzt nicht zu vergeigen.