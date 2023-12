92:97-Niederlage gegen Breogan Baskets ziehen trotz Pleite direkt in die nächste Runde ein

Jede Menge Widrigkeiten, eine Niederlage, aber am Ende doch der Einzug in die nächste Runde der Champions League – so lässt sich die Reise der Telekom Baskets Bonn nach Spanien zum Spiel bei Rio Breogan zusammenfassen. Das Team von Trainer Roel Moors unterlag dem im europäischen Wettbewerb zu Hause ungeschlagenen Team aus Galizien zwar mit 92:97, da aber zeitgleich Bursaspor Hapoel Holon in allerletzter Sekunde mit 75:74 schlug, landeten die Baskets schlussendlich auf Tabellenplatz eins der Gruppe F und damit direkt in der Runde der Top 16.