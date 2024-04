Baskets nach dem Aus in der Champions League Telekom Baskets: Die Enttäuschung verfliegt nur langsam

Die Niederlage wirkte noch nach. Auch am Mittwoch war Chris Sengfelder noch geknickt. „Es ist vielleicht nicht mehr so intensiv wie gestern Abend, aber ich bin immer noch sehr enttäuscht“, sagte der Teamkapitän der Telekom Baskets am Tag nach der 77:89-Niederlage gegen Peristeri BC, die für die Bonner das Aus in der Champions League bedeutete.