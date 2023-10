Savion Flagg bringt die Baskets ins Pokalviertelfinale Bonner drehen die Partie in Ludwigsburg in den letzten Minuten

Angespannte Stimmung dann, nachdem Flagg den Ball in den Korb getippt hatte. Riesen-Trainer Josh King nahm noch eine Auszeit um die verbleibenden 0,9 Sekunden zu besprechen. Aus der Bonner Fan-Ecke klang es „Defense, Defense!“ Der Ball flog am Korb vorbei. Ein wichtiger Sieg war errungen. Auch, weil er gegen ein starkes Team eine Standortbestimmung war. Weiter geht es an gleicher Stelle: Denn am kommenden Samstag sind die Baskets auch in der Bundesliga in Ludwigsburg zu Gast.