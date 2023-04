Sieg in Straßburg Telekom Baskets: Ein Team aus Mentalitätsmonstern

Pressekonferenzen mit Tuomas Iisalo sind in den seltensten Fällen 08/15-Veranstaltungen. Keine abgedroschenen Phrasen, keine Allgemeinplätze. Meist ein interessanter Denkansatz, oft ein Erkenntnisgewinn, manchmal ein Aha-Moment dabei. „Ich freu‘ mich sehr für unsere Jungs, dass wir eine Chance haben, in diesem wunderbaren Wettbewerb weiterzuspielen, und noch immer mit dem Verein Geschichte schreiben können“, sagte der Cheftrainer der Telekom Baskets nach dem 76:66-Erfolg im zweiten Spiel der Viertelfinalserie der Champions League bei SIG Straßburg, mit dem die Bonner ein entscheidendes drittes Match am kommenden Dienstag (20 Uhr) auf dem Hardtberg erzwangen.