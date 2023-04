Basketball Telekom Baskets: Ein Team aus Mentalitätsmonstern

Iisalo lobt Fans und Zusammenhalt

Trainer Tuomas Iisalo Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

„Ich möchte noch etwas sagen“, erklärte Baskets-Trainer Tuomas Iisalo zum Ende der Pressekonferenz in Straßburg. „Wir haben zusammen etwas Unglaubliches kreiert, zusammen mit unserer Bonner Fan-Base. Das ist einzigartig. Man hört sie in der Halle noch immer singen. 400 sind an einem Wochentag 330 Kilometer gefahren. Die Art von Emotionen und Bedeutung, die der Sport, unser Team, unser Club und die Fans erzeugen können, ist einzigartig, und es gibt den Spielern und dem Team Motivation, weiter hart zu arbeiten. Wir machen das alle gemeinsam: Team, Staff, Management, Club, Fans und Bonn. Es ist ein wundervolles Gefühl, in einer Welt, in der das Individuum gefeiert wird, etwas Gemeinsames zu schaffen.“ scht