Basketball-Bundesliga Telekom Baskets erwarten Crailsheim zum 500. Bundesliga-Heimspiel

Der Bundesliga-Dino lebt. Und obwohl der Name ja fälschlicherweise etwas anderes impliziert, ist er quicklebendig. Seit der Saison 1996/97 gehen die Telekom Baskets Bonn in der Eliteklasse des Basketballs an den Start; am Sonntag bestreiten sie ihr 500. Bundesliga-Heimspiel – Playoffs inklusive. Der Spielplan hat dazu sehr passend Zauberer eingeladen: die Crailsheim Merlins. Und genau wie Bundesliga-Heimspiel eins gegen Trier (80:65) will Cheftrainer Roel Moors mit seinem Team auch die Jubiläumspartie am Sonntag (17 Uhr) gewinnen. Es wäre nach dem schwierigen Saisonstart dann der fünfte Sieg in Serie.