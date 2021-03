Spiel gegen Basketball Löwen Braunschweig : Telekom Baskets erwartet eine unangenehme Aufgabe

Zeigte gegen Würzburg eine gute Leistung: Alex Hamilton (am Ball). Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

BONN Die Telekom Baskets Bonn treten am Mittwochabend in Braunschweig an. Der Weg zum Sieg führt über konsequente Verteidigung.

Es ist ein bisschen trüb im Niemandsland der Tabelle. Auf den Plätzen, von denen man in beide Richtungen sehen kann, ohne das ganz große Flattern zu bekommen. Aber: Noch ist für die Telekom Baskets nichts endgültig entschieden. Weder ist vor der Partie beim Tabellennachbarn Löwen Braunschweig (Mittwoch, 19 Uhr, live bei MagentaSport und auf der Leinwand vor dem Telekom Dome, siehe Infokasten) der abschließende Haken an den Playoffs noch ist er am Klassenerhalt.

Beide Varianten sind zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Bamberg auf dem letzten Playoffplatz acht wird wohl nicht mehr ins Straucheln geraten. Aber wenn doch? Beim 83:73-Erfolg in Würzburg am Sonntag haben die Baskets nach beinahe unzähligen aus der Hand gegebenen Siegen bewiesen, dass sie den Spielverlauf auch andersherum beherrschen. Ausgerechnet gegen Würzburger, die ihnen im Hinspiel allein mit ihrem Siegeswillen den Schneid abgekauft hatten.

Der Wendepunkt war ein psychologischer: Das vierte Foul auf dem Konto von Schlüsselspieler Chris Babb und sein drohendes Aus mit Foul fünf ließ einen Ruck durch die Mannschaft gehen und setzte Energie frei, die in Halbzeit eins ganz offensichtlich fehlte. „Das war für mich der Moment, an dem sich entscheidet, ob wir die weiße Fahne hissen oder nicht und meine Spieler haben nicht aufgegeben“, sagte Cheftrainer Will Voigt.

Braunschweig ist eines der interessantesten Projekt in der BBL

Sportchef Michael Wichterich sieht noch eine Menge Gründe, die motivieren sollten, auch wenn er sich nie mit dem Abstieg beschäftigt hat: „Das hat keiner von uns getan. Aber ich glaube, wir sind in dieser Saison öfter etwas schuldig geblieben und es gibt keinen falschen Zeitpunkt, das zu korrigieren.“ Insofern setzt er darauf, dass die Mannschaft einen guten Einstieg in die Partie bei den Basketball Löwen findet – einem der interessantesten Projekte der Liga, das von NBA-Star Dennis Schröder von den LA Lakers als sein Heimatprojekt geleitet wird. Der Spielmacher der Nationalmannschaft ist der alleinige Gesellschafter des Bundesligisten, der im Wesentlichen auf junge deutsche Spieler setzt. „Es ist ambitioniert, aber gut aufgezogen“, sagt Wichterich. „Trainer Pete Strobl hat eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Liga und ich finde, er macht das sehr gut.“

Carena vor der Halle – Termine Die Baskets und der Grüffelo im Autokino Das Konzept Baskets Carena ähnelt dem der Autokonzerte: Sportfans, Kulturbegeisterte und Familien dürfen gemäß der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten in ihrem eigenen Auto anreisen, Kinder unter 14 Jahren sind von der Regelung ausgenommen. Veranstaltet wird die BonnLive Baskets Carena am Parkplatz des Telekom Domes. Insgesamt haben rund 150 Autos auf der Fläche Platz. Die Tonübertragung findet über das eigene UKW-Radio statt. Tickets und weitere Informationen gibt es auf

www.basketscarena.de Baskets-Spiele: 31.03. Spiel in Braunschweig 04.04. Heimspiel gegen Alba Berlin 07.04. Spiel in Crailsheim 10.04. Spiel in Oldenburg 13.04. Heimspiel gegen München Konzerte und Shows: 03.04. Oli.P & Stefan Stürmer 16.04. David Puentez 17.04. Gestört aber Geil Junges Theater Bonn: 03.04. Das Dschungelbuch 05.04. Das Dschungelbuch 10.04. Der Grüffelo 11.04. Der Grüffelo 17.04. Pettersson und Findus 18.04. Pettersson und Findus

Braunschweig ist ein unangenehmer Gegner