BBL-Pokalspiel gegen Alba Berlin : Telekom Baskets fehlt noch ein Sieg bis zum Top Four

Bonn Im BBL-Pokal fehlt den Telekom Baskets Bonn nur noch ein Sieg um ins Top Four einzuziehen – allerdings erwartet sie im nächsten Spiel am Dienstag Meister Alba Berlin.

Ein Sieg fehlt den Telekom Baskets Bonn noch, um ins Top Four des Pokals der Basketball-Bundesliga einzuziehen. Am Dienstag (19 Uhr, Telekom Dome, live bei Magentasport) empfangen sie im dritten Spiel der Vorrundengruppe A niemand Geringeren als den deutschen Meister Alba Berlin. Die Mannschaft von Baskets-Coach Igor Jovovic führt die Gruppe nach Siegen gegen die EWE Baskets Oldenburg und die Löwen Braunschweig an. Die Berliner dagegen haben wegen diverser Corona-Fälle in ihrem Team und der damit verbundenen Quarantäne noch kein Pokalspiel absolviert. Beim Pokaldebüt in Bonn steht das Team von Trainer Aíto García Reneses also gleich unter Erfolgsdruck, wenn es seine Chancen auf das Top Four wahren will.