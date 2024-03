Basketball-Bundesliga Telekom Baskets feiern gegen Vechta wichtigen Sieg im Rennen um Playoff-Plätze

Rasta-Coach Ty Harrelson hatte den Bonner 100:85-Sieg gegen Oldenburg natürlich gesehen und wusste: „Sie haben im ersten Viertel 39 Punkte gemacht. Wir müssen also von Beginn an bereit sein, Defense zu spielen.“ Insbesondere einen hatte er da im Auge: „Im Hinspiel war Thomas Kennedy noch nicht dabei...“ Vechta hatte also vor, den seit einiger Zeit überragenden Bonner Center an die Kette zu legen. Gleiches hatten die Baskets mit Vechtas MVP-Kandidat Tommy Kuhse vor.