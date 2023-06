Bonn liegt 1:2 in den Finals zurück Telekom Baskets verlieren in Ulm

Die Umstände waren nicht die allerbesten für die Telekom Baskets, ratiopharm Ulm hat das genutzt und den Baskets die schlimmste Niederlage der Saison zugefügt. Nach der 84:112 (18:26, 12:27, 25:27, 29:32)-Klatsche in Spiel drei der Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft haben die Ulmer am Freitag Matchball. Ihnen fehlt nach dem 2:1 in der Serie nur noch ein Sieg. Gleichen die Baskets aus, gibt es am Sonntag ein fünftes Spiel in Bonn. „Es war von Anfang an nicht unser Spiel, es war die schlechteste Verteidigungsleistung der Saison“, sagte Baskets-Trainer Tuomas Iisalo.