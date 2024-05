Telekom Baskets vor Hauptrundenfinale Bei den Telekom Baskets ist es für Konstanz jetzt zu spät

Arbeit wird er gemeinsam mit seinen Co-Trainern Marko Stankovic und Lionel Bosco auch in die mentale Aufbauarbeit stecken müssen. Nach der Partie in Berlin fuhren die Baskets mit dem Bus zurück nach Hause. Eine frustrierende Tour, die erst am frühen Morgen in Bonn endete. Jetzt heißt es also, die Kurve kriegen, um das erste Etappen-Saisonziel Heimrecht im Play-In-Spiel zu erreichen und damit die Basis für die nächste Etappe Playoffs zu legen. Bleibt es bei Platz sieben, wäre dann der Gegner entweder Berlin oder Vechta. Verlieren die Bonner am Dienstag, müssen sie am Donnerstag ein weiteres Play-In-Spiel gegen den Sieger der Partie des Neunten gegen den Zehnten bestreiten.