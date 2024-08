Telekom Baskets Expertin gibt Telekom Baskets Anti-Doping-Beratung

Was ist verboten? Was ist erlaubt? Das sind Fragen, die sich für Sportler grundsätzlich leicht beantworten lassen, geht es aber ins Detail, schlängeln sich die Fallstricke durch das Thema Doping. Daher gehört bei den Telekom Baskets zu Saisonbeginn eine kurze Einführung in das Themengebiet Doping, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel genauso zu den Standards wie die Medizinchecks beim Internisten und beim Orthopäden.