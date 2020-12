Erster Saisonsieg : Telekom Baskets gelingt Befreiungsschlag

Bonn Die Telekom Baskets behalten in Vechta die Nerven und feiern angeführt von Top-Scorer Xavier Pollard und Chris Babb den ersten Saisonsieg.

Deividas Gailius klaute kurz vor Schluss den Ball und rannte nach vorn, wo er dem mitgelaufenen Strahinja Micovic einen lausigen Pass in die Füße statt in die Hände spielte. Die Kugel rollte ins Aus und Gailius lächelte Richtung Hallendecke. Weil er lächeln konnte. Die Partie war schon gewonnen. Ein wichtiger Sieg für die Telekom Baskets Bonn: Das 80:69 (26:24, 14:19, 19:13, 21:13) bei Rasta Vechta war der ersehnte Befreiungsschlag für die Mannschaft von Cheftrainer Igor Jovovic im Duell der beiden nach fünf Spieltagen noch sieglosen Teams. Und es war allen anzusehen.

Doch die Baskets begannen unverdrossen. Sie bewegten sich gut und erspielten sich ihre Chancen, ließen sie aber zu leichtfertig liegen. Insbesondere die beiden Bonner Center hatten eine gewaltige Streuung bei ihren offensiven Aktionen, das erlaubte den Hausherren, ein Stückchen davonzuziehen. Auf Bonner Seite übernahm Babb das wie auch zuletzt ab und an herrenlose Heft des Handelns. Mit zwei Dreiern in Folge verkürzte er auf 9:12 (5.). Ein Problem zu diesem Zeitpunkt: TJ DiLeo und Deividas Gailius hatten bereits zwei Fouls auf dem Konto.

Zur Halbzeit mit drei Punkten knapp in Front

Doch Pächs Auszeit fruchtete, sein Team zeigte deutlich, was der Coach angesagt hatte: Defense. Und der Basketball wurde seinem Ruf als Spiel der Läufe gerecht. Jetzt hielt Vechta mit einem 7:0 dagegen und die Cleverness in der Bonner Verteidigung kostete Jovovic das eine oder andere graue Haar. Zum Seitenwechsel waren wieder die Hausherren mit drei Punkten in Front. Immerhin, es war knapp und Vechta, das am Mittwoch gegen Bayreuth im Einsatz gewesen war, zeigte langsam Ermüdungserscheinungen.