Karnevalsspiel Telekom Baskets gelingt das Wunder und der Sieg gegen Ulm

So richtig viel besser wurde es zunächst nach dem Wechsel nicht. Im Gegenteil, Georginho de Paula stellte per Dreier auf die erste 20-Punkte-Führung der Gäste. Doch die Baskets hatten jetzt ihren Biss gefunden und auch ein wenig ihr Wurfglück. Langsam, aber stetig kamen sie heran, mit dem Buzzer des Viertels stellte Savion Flagg per Dunking auf 61:75. Es waren nur noch 14 Punkte – und das Selbstvertrauen und der Glaube strömte zurück in die Bonner Spieler. Spätestens als Kennedy mit zwei Freiwürfen auf 66:78 stellte, war auch die Halle da – und machte einen Höllenlärm. Brian Fobbs per Dreier unter die Zehner-Marke (71:80), Kirkwood per Dreier auf vier (77:81) und plötzlich Kennedy zur ersten Bonner Führung des Spiels (82:81). Die Halle stand Kopf, doch es waren noch 4.45 Minuten zu spielen.