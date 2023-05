77:70 gegen Hapoel Jerusalem Die Telekom Baskets Bonn gewinnen die Champions League

Tadda versuchte es, doch es ging nicht. Die Tatsache, dass die medizinische Abteilung den Routinier trotz aller Bemühungen nicht fit bekommen hatte, mündete so in einem kleinen Drama. Damit war allerdings vollkommen klar, dass das Team alles für seinen Kapitän und noch ein bisschen mehr geben würde. So standen während des Aufwärmens zwei am Spielfeldrand: Der Baskets-Kapitän und der Pokal.