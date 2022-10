Champions League : Baskets bieten alles: Von gruselig bis sensationell

Im Schlussviertel findet AEK Athen kein Mittel mehr gegen TJ Shorts. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Ein verrücktes Spiel: Nach einem gruseligen zweiten Viertel und 17 Punkten Rückstand drehen die Telekom Baskets mit Teamwork die Champions-League-Partie in Athen. Am Ende führt sie der überragende TJ Shorts zum 73:66-Sieg.

Eigentlich findet das Halloween-Spiel der Telekom Baskets erst am Samstag gegen Göttingen statt. Doch schon in Athen kostete sie ein gruseliges zweites Viertel beinahe die Chance auf den Sieg. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo kämpfte sich in ihrem ersten Auswärtsspiel in der Basketball-Champions-League mannschaftlich geschlossen von einem 17-Punkte-Rückstand kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Und dann? Übernahm Spielmacher TJ Shorts mit einem MVP-Auftritt. Die Griechen sahen das Unheil kommen, waren aber nicht in der Lage, es zu verhindern. Shorts führte die Baskets mit 26 Punkten zum 73:66 (12:16, 11:20, 29:10, 20:21)-Sieg bei AEK und an die Tabellenspitze von Gruppe B.

Iisalos Starter TJ Shorts, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Finn Delany und Leon Kratzer gestalteten die Partie zunächst ausgeglichen, konnten aber mit gesteigerter Intensität in der griechischen Defense nur schwer umgehen. Dennoch stand es zum Ende des ersten Viertels nur 12:13 aus Bonner Sicht, ehe der ehemalige Bamberger Lette Janis Strelnieks einige Bonner Nachlässigkeiten in der Offensivbewegung per Dreier zum 16:12 bestrafte.

Die noch übrigen sechs Sekunden konnten die Baskets nicht mehr nutzen. Mit etwas mehr Konsequenz hätte der Vier-Punkte-Rückstand nicht sein müssen. Das war wohl auch den Bonnern klar, die auf dem Weg in die Viertelpause diskutierten, woran es gelegen hatte, was zu verbessern war. Iisalo hatte einige Vorschläge.

Allerdings sollte es noch schlimmer kommen. Zwei schnelle Ballverluste von Morgan waren schon die Nummern sieben und acht in dieser Statistik, ein Offensivfoul von Tadda. Die Hilflosigkeit war streckenweise schwer anzusehen. Iisalo nahm eine Auszeit mit Lautstärke und appellierte, endlich in den „Attack-Modus“ zu schalten. Dennoch: Punkte wurden nur auf der Seite von AEK addiert. 13 insgesamt, ehe Shorts einmal in gewohnter Manier zum Korb durchkam und auf 14:29 verkürzte (15.). Doch es blieb dabei: Die AEK-Defensive zerstörte die Bonner Offensiv-Struktur, und die Baskets fanden kaum Lösungen. Ein gruseliges Viertel. Der Rückstand wuchs, die Anzahl der Turnover und der verpassten Dreier ebenso. Doch die beiden Schlussminuten bescherten den Baskets-Fans zumindest Hoffnung, ihr Team verkürzte den 17-Punkte-Rückstand aus der 19. Minute auf 23:34.

Was aber genauso wichtig war: Was auch immer Iisalo in der Pause gesagt hatte, seine Mannschaft kam wie ausgewechselt zurück aufs Athener Parkett. Gleich die ersten Angriffe sahen nach dem guten, funktionierenden Bonner Basketball aus. Kratzer stopfte ein hohes Anspiel von Shorts in den Korb, Morgan brachte den Rückstand per Dreier unter die psychologisch relevante Zehn-Punkte-Marke (28:36, 21.). Spätestens jetzt war klar: Hier war noch nicht alles verloren. Das zeigte auch die Körpersprache der Männer in Magenta. Und das spürte auch AEK-Trainer Ilias Kantzouris: Auszeit Athen.

19 Bilder Das sind die Telekom Baskets 2022/23

Doch der Athener Vorsprung schmolz dahin. Als Delany aus der Distanz auf 40:42 verkürzte (25.), herrschte in der ansonsten stimmungsvoll lauten Halle ein erschrockener Moment der Stille. Die Fans fanden ihre Stimmung wieder, die Athener auf dem Feld ihr dominantes Spiel nicht. Weil die Baskets es ihnen nicht erlaubten. Es war nicht der eine oder der andere, es waren alle gemeinsam, die in der 27. Minute die erste Führung seit dem 12:11 in der siebten Minute erkämpft hatten.

Das nächste Spiel Göttingen kommt: Halloween mit Party Am Samstag (18 Uhr) geht es für die Telekom Baskets in der Bundesliga weiter. Auch gegen die ebenfalls gut gestartete BG Göttingen wollen die Bonner ihre weiße BBL-Weste behalten und damit die Feierlaune steigern, denn anschließend steigt im Foyer des Telekom Domes eine Halloween-Party – hoffentlich ohne vorherigen Grusel. scht

Mit sechs Punkten Vorsprung ging das Iisalo-Team ins Schlussviertel. Was dann folgte, war eine Shorts-Show, die sicherlich in manchem Highlight-Video der Woche ihren Platz finden wird. Der kleine Spielmacher gab seiner Mannschaft, was sie benötigte: 26 Punkte, davon zwölf im Schlussviertel, sieben Assists, vier Rebounds – und die Bestätigung, dass ein Team, das auch bei 17 Punkten Rückstand noch an sich glaubt, für jeden Gegner eine Gefahr ist.