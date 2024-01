Basketball-Bundesliga Baskets gewinnen Offensivspektakel in Magdeburg

Dank einer nervenstarken Leistung in der Crunchtime haben die Telekom Baskets ein wildes Spiel beim Mitteldeutschen BC mit 100:92 (29:28, 29:26, 18:20, 24:18) gewonnen. Nachdem die von den Offensiven geprägte Partie lange hin und her wogte und beide Teams jeweils nur knappe Führungen erspielen konnten, setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors am Ende trotz des Kräfteverschleißes durch.