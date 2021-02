Ohne Neuzugang Hamilton : Telekom Baskets gewinnen Testspiel gegen Frankfurt

Bonn Die Telekom Baskets haben in der Länderspielpause ihr zweites Testspiel im Telekom Dome gewonnen. Gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt kam das Team von Trainer Will Voigt zu einem 99:91 Erfolg.

Der Blick auf die Punktverteilung verrät es: Will Voigt hat auch das zweite Testspiel in der Länderspielpause zu einer kompletten Rotation unter Wettbewerbsbedingungen genutzt. Das sah insgesamt sehr rund aus, insbesondere die Defense wirkte in den unterschiedlichsten Aufstellungen für die kurze Zeit unter Voigt schon sehr eingespielt. Eines gelang den Telekom Baskets beim 99:91 (31:19, 23:22, 28:22, 17:28) gegen die Fraport Skyliners allerdings nicht: dem neuen Aufbauspieler Alex Hamilton Spielzeit zu geben. Der Neuzugang, der am Montag erstmals mittrainiert hatte, saß auf der Tribüne. Er hatte sich am Mittwochvormittag einer kleinen OP an einem entzündeten Insektenstich unterziehen müssen. Ob er im Bundesligaspiel am Samstag gegen Vechta (20.30 Uhr, Telekom Dome) eingesetzt werden kann, ist noch unklar.