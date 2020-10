Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets gewinnen verdient mit 90:76 gegen Oldenburg

Foto: Jörn Wolter

Bonn Das war ein Auftakt nach Maß: Die Telekom Baskets Bonn haben sich gegen Oldenburg am Samstagabend überraschend stark gezeigt und die Partie vor leeren Rängen im Telekom Dome verdient mit 90:76 gewonnen.

Chris Babb schlug Leon Kratzer mit der flachen Hand eine Salve auf den Brustkorb, dass es beinahe beim Zusehen weh tat. Aber Kratzer strahlte. Über das ganze Gesicht. Während die beiden an der Mittellinie feixten, schlurften bedröppelte EWE Baskets Oldenburg in die Kabine. Der Favorit war geschlagen. Deutlich. Mit 90:76 (21:17, 23:19, 22:17, 24:23) hatten die Telekom Baskets ihren ohne Zuschauer nicht ganz so großen Heimvorteil genutzt und die Gäste streckenweise dominiert.

Sowohl Kratzer als auch Babb hatten großen Anteil am Sieg, denn er war es, der die Qualitäts-Abteilung unter dem Oldenburger Korb mit Rasid Mahalbasic, dem Ex-Bonner Martin Breunig und Nathan Boothe vor arge Probleme stellen sollte. „Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Alle zusammen“, sagte Kratzer und wollte seine eigene Leistung gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen. „Ich hatte die ganze Vorbereitung mit den Hakenwürfen zu kämpfen, heute sind sie reingefallen. Dafür trainieren wir und sind alle sehr fleißig. Und jetzt haben wir in der Gruppe die Karten neu gemischt.“

In der Tat. Denn die Bonner Gruppe A ist mit Oldenburg, Alba Berlin und den Basketball Löwen Braunschweig die anspruchsvollste der vier Qualifikationsgruppen für das Finalturnier in München.

Kapitän TJ DiLeo führte die erste Starting Five der Saison mit dem Bonner Königstransfer Chris Babb, dem erfahrenen Litauer Deividas Gailius, Benjamin Lischka, dem Gewinner der Vorbereitung und dem jungen Center Leon Kratzer aufs Feld.

Schon die erste Sequenz wäre den Baskets-Verantwortlichen vermutlich als programmatisch für die Saison sehr recht: Die Bonner Verteidigung zwang die Niedersachsen gleich zum Ballverlust. Da aber auch die Baskets nicht zu punkten vermochten, waren die ersten beiden Punkte dann doch die Beute von Mahalbasic. Auf Bonner Seite war es Kratzer, der die ersten Punkte der Saison aufs Scoreboard brachte und damit in ein für ihn persönlich überragendes Spiel startete.

Die Baskets um ihre Spielmacher DiLeo und Josh Hagins ließen den Ball laufen und präsentierten sich auch in der Verteidigung bereits gut abgestimmt. In einem ausgeglichenen ersten Viertel wollten die Dreier noch nicht fallen, die Freiwürfe, ein großes Plus der Vorbereitung mit über 80-Prozentiger-Trefferqute ebenso wenig. Dennoch markierte Hagins per Dreier die erste Führung (16:14, 8.). Auf Seiten der Gäste stellten sich erste Unzufriedenheiten ein. Eine gute Passstafette warf Strahinja Micovic auf den Ring, James Thompson IV reboundete und traf zum 21:15. Zuviel für Oldenburg-Trainer Mladen Drijencic; er bat zur Auszeit, sein Team verkürzte noch auf 17:21.

Foto: Jörn Wolter 67 Bilder Telekom Baskets Bonn - EWE Baskets Oldenburg

Dann zeigte Kratzer sein komplettes Repertoire und ließ die gestandenen Oldenburger Big Men teilweise schlecht aussehen. Als er nach einem schnellangriff über Gailius zum 33:20 traf, formte Drijencic zum zweiten Mal mit den Händen ein T Richtung Kampfgericht. Doch auch diese Besprechung fand kein Mittel gegen die Souveränität der Baskets. Wären Fans in der Halle gewesen, sie hätten sich die Augen gerieben und dann für ordentlich Lautstärke gesorgt. So war es die kleine Fraktion Baskets-Offizieller, die mit Abstand auf der Tribüne aufsprang und sich lautstark bemerkbar machte, als Gailius per Dreier zur 17-Punkte-Führung traf (15.).

Dann allerdings starben einige Bonner Angriffe in Schönheit und die Gäste waren in der Lage bis zur Halbzeit auf 36:44 zu verkürzen.

„Sportlich ist es gut, dass es los geht, aber es hat auch was deprimierendes“, sagte Baskets-Sportmanager Michael Wichterich zur Pause. „Man wird sehen, wie wichtig die intrinsische Motivation in dieser Saison sein wird.“ Und später gab er zu Protokoll: „Wir haben eine gute Gruppe zusammen.“ Da dürfte die Motivation inbegriffen sein.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Baskets ihrer Linie treu. Geduldiges Passpiel, engagierte Defensive, aufmerksames Rebounden. Oldenburg ließ nicht locker, kam aber auch nicht wirklich heran – bis Kratzer eine Pause bekam und von der Bank aus zusehen musste, wie Mahalbasic die so gewonnenen Freiheit nutzte. Bonn traf seine Distanzwürfe nicht und Oldenburg brachte den Rückstand in den - psychologisch nicht unwichtig – einstelligen Bereich (59:68, 33.)

Zur Mitte des Schlussviertels waren die Oldenburger nach zwei Dreiern von Keith Hornsby, dem Sohn des Musikers Bruce Hornsby, dann plötzlich doch auf drei Punkte herangekommen (69:72, 36.). Jetzt musste sich zeigen, ob die Bonner ihre Qualität der Vorbereitung, zum Schluss noch etwas zuzusetzen zu haben, auch in die Saison mitgenommen hatten. Zunächst zog Hagins zum Korb und legte den Ball elegant in den Korb, dann beantwortete Babb beinahe jede aufkeimende Hoffnung der Oldenburger per Dreier – und schickte schließlich Kratzer mit seinen Schlägen gegen den Brustkorb zum Siegerinterview.