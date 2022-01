Telekom Baskets : Grünes Licht für Baskets-Spiel gegen Bamberg

Bonn Mit Karsten Tadda und Javontae Hawkins treten die Telekom Baskets am Sonntag gegen Brose Bamberg an: Wie die beiden Bonner sind auch diverse Bamberger, die zuletzt gegen Crailsheim passen mussten, nicht mehr quarantänepflichtig.

„Gute Nachrichten“, vermelden die Telekom Baskets Bonn: Das Spiel gegen Brose Bamberg am Sonntag (15 Uhr, Telekom Dome) kann stattfinden. Denn nachdem die Bamberger am vergangenen Spieltag gegen Crailsheim passen mussten, weil sie aus Quarantänegründen nicht die nötige Mindestanzahl Stammspielern aufbieten konnten, gab es jetzt grünes Licht aus Franken. Wer wieder dabei oder noch in Quarantäne ist, verrieten sie nicht.