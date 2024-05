Telekom Baskets in Berlin Roel Moors: „Müssen Fokus über 40 Minuten halten“

Playoffs zwischen Bonn und Berlin

Das Duell Alba Berlin gegen die Telekom Baskets am Freitag um 18.30 Uhr in der Berliner Uber Arena macht den Auftakt zu den diesjährigen BBL-Playoffs. Gespielt wird im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft im Best-of-Five-Modus. Ein Team muss dreimal siegen, um die nächste Runde zu erreichen. Das zweite Spiel findet am Sonntag (17 Uhr) erneut in Berlin statt, dann aber in der Max-Schmeling-Halle. Zum dritten Aufeinandertreffen kommt es dann am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr im Telekom Dome in Bonn. Sollte das Duell danach noch nicht entschieden sein, würde am Donnerstag erneut auf dem Hardtberg gespielt. Ein alles entscheidendes fünftes Spiel würde am Samstag (25. Mai) in der Berliner Max-Schmeling-Halle ausgetragen. Der Sieger steht im Halbfinale.