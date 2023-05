Telekom Baskets in Malaga „Vorsicht, Bonn ist mehr als Shorts.“

Danach saß auch Karsten Tadda in Nähe der Trophäe, die er am Sonntag gerne in Empfang nehmen und hochstemmen würde. Seinen Rat an diejenigen im Team, die weniger Erfahrung in solchen Spielen haben als er, wollte der Moderator hören. „Nichts Besonderes machen“, antwortete der Baskets-Kapitän. „Nur mit Herz und unserer Identität spielen.“ TJ Shorts jedenfalls beschäftigt die Spanier. Die nächste Frage aus dem Forum drehte sich wieder um Shorts und wie Malaga ihn im Zaum halten will. „Das kann ich nicht verraten“, antwortete Alberto Diaz.