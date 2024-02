Karnevalsspiel gegen Ulm Telekom Baskets wollen erst den Job erledigen, dann genießen

Die berühmte Superstimmung der 6000 verkleideten Baskets-Anhänger im Dome soll den Bonnern gegen den Erzrivalen helfen. „Das wird etwas ganz Besonderes für uns. Für viele meiner Spieler wird es ein Einmal-im-Leben-Ereignis“, glaubt Moors, der selbst ein ähnliches Spiel schon einmal miterlebt hat. Nicht in Bonn, sondern in Aalst. Das 90.000-Einwohner-Städtchen ist eine Karnevalshochburg in Moors’ Heimat Belgien. Als Spieler trat der heute 45-Jährige einst an Karneval in Aalst an. „Die Stimmung ist einmalig. Aber als Spieler darf man sich davon nicht ablenken lassen, auch nicht als Heimmannschaft.“