Baskets verlieren bei Alba Telekom Baskets kassieren schmerzhafte Niederlage in Berlin

Nach dem harten Sturz aufs Parkett in der Partie gegen Würzburg musste Sam Griesel angeschlagen in Bonn bleiben, für ihn rückte Noah Kirkwood in die Startformation zu Harald Frey, Brian Fobbs, Savion Flagg und Thomas Kennedy. Die Baskets kamen gut in die Partie – nicht nur offensiv. In der dritten Minute gelang es, die Angriffsuhr herunter zu verteidigen, ein Qualitätsmerkmal, das sich die Bonner Defense in dieser Saison nicht gerade inflationär erarbeitet.