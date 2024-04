Baskets im Liga-Endspurt Telekom Baskets: Konzentration auf die Bundesliga

Es ist wieder an der Zeit für einen Saisonarbeiter im Vokabular: das Restprogramm. Sechs Spiele haben die Telekom Baskets noch bis zum Ende der Hauptrunde zu absolvieren, los geht es am Samstag (20 Uhr) bei den Merlins Crailsheim. Dann folgen das Heimspiel gegen Rostock, die Partie in Bamberg, das Gastspiel der Würzburg Baskets im Telekom Dome, der Auswärtstrip nach Berlin und zum Abschluss die nach Hinspiel, Pokal und zwei Champions-League-Partien fünfte Begegnung dieser Saison mit den Riesen Ludwigsburg auf dem Hardtberg.