Basketball-Champions-League Telekom Baskets mit Sieg in Dijon auf Viertelfinalkurs

Es war eine lange, zähe Partie mit überschaubaren Trefferquoten und einer unangenehmen französischen Defensive. Doch wie schon beim Bundesligasieg am Wochenende bei den Hamburg Towers spielten die Baskets die Geduld und konnten im Schlussviertel, wieder angeführt von Spielmacher Harald Frey, einen Gang hochschalten und so am Ende die Oberhand behalten.