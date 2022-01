GA-Fotograf Jörn Wolter hat versucht, die Schnelligkeit von Parker Jackson-Cartwright „einzufrieren“. Seine Erklärung: Kein Photoshop – dieses Bild wurde nicht nachträglich am Computer bearbeitet. Es wurde im abgedunkelten Telekom Dome aufgenommen. Der Wisch-Effekt entstand durch die lange Belichtungszeit von 1,5 Sekunden, bei Belichtung mit magentafarbenem Dauerlicht. Am Ende wurde ein externer Blitz ausgelöst, der PJC einfriert in der Bewegung. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de