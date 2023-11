Spiel-Vorschau In Ulm wartet eine „große Herausforderung“ auf die Baskets

Mit seinem Spielmacher-Kollegen Glynn Watson waren es minus 28 – da war der fehlende Punkt, wenn man so will. Man hätte ihn aber auch anderswo suchen können. Savion Flagg und Brian Fobbs, zuletzt mit einer starken Vorstellung gegen Crailsheim, konnten keine Akzente setzen. Kapitän Christian Sengfelder sucht noch immer nach seiner Form und ist so kaum in der Lage sein Team mitzureißen.