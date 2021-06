Neuzugang der Bonner : Telekom Baskets verpflichten Skyler Bowlin

Bonn Die Telekom Baskets verpflichten Combo-Guard Skyler Bowlin. Der 31-jährige ist ein vielseitiger Arbeiter mit Distanzwurf. Lange haben die Bonner ihn nicht locken müssen, gibt der Neuzugang zu.

Gießen, Jena, Würzburg – der erste internationale Neuzugang der Telekom Baskets Bonn bringt reichlich Erfahrung in der Basketball-Bundesliga mit auf den Hardtberg. Ein sehr variabler Spieler auf den beiden Guard-Positionen ist den Verantwortlichen da ins Netz gegangen. Obwohl...eigentlich gibt Skyler Bowlin zu, dass die Baskets nicht lange angeln mussten und er sehr gerne und sofort angebissen hat:

Auf dem College wurde er als bester Verteidiger ausgezeichnet

Nach dem College, wo Bowlin als wertvollster Spieler und bester Verteidiger ausgezeichnet wurde, wechselte er 2011 in die ProA (zweite deutsche Liga) zu den Kangaroos Leitershofen aus der Nähe von Augsburg. Über Dänemark, eine Stippvisite in Österreich und eine sehr erfolgreiche Zeit beim schwedischen Meister Södertälje Kings mit der Auszeichnung als bester Spieler der Finalserie kam er zurück nach Deutschland. Denis Wucherer holte den 1,91-Meter-Mann mit dem guten Auge und den schnellen Händen nach Gießen zu den 46ers.

Die BBL-Bestleistung aus der Distanz erreichte er gegen die Baskets selbst

Nach einer Saison in Jena (2017/18) dann wieder ein Wucherer-Club: Auch in Würzburg baute der Coach auf Bowlin. Von dort führte der Weg 2020 dann nach Griechenland zu BC Iraklis Thessaloniki und wechselte nach 17 Spielen nach Polen zu Zielona Gora und hatte mit 9,6 Punkten pro Spiel, 37,5 Prozent Dreier- und 81,2 Prozent Freiwurfquote sowie rund vier Assists und 1,3 Steals Anteil an der Vizemeisterschaft.