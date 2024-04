Halle vor Champions-League-Spiel evakuiert Rauchmelder im Lager des Telekom Dome löste den Alarm aus

„Es war ein Rauchmelder in einem der Lagerräume in den Katakomben, der den Alarm ausgelöst hat“, sagt Baskets-Prokurist Michael Mager am Tag nach der Partie gegen Peristeri, der mit einem Novum begonnen hatte. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn unterbrach eine Durchsage die Pre-Game-Show und forderte alle Personen in der Halle auf, sich „aufgrund einer technischen Störung“ ins Freie zu begeben und die Ruhe zu bewahren. Eine Ansage, die ebenso automatisch erfolgt, wenn ein Rauchmelder im nicht überwachten Bereich anschlägt, wie das Alarmieren der Feuerwehr in einem solchen Fall.