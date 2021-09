Aufgaben werden aufgeteilt : Telekom Baskets regeln Nachfolge für Sportmanager-Posten

Bonn Die Telekom Baskets haben Nachfolger für Sportchef Michael Wichterich gefunden, der den Club nach Ende dieses Monats verlässt. Die Aufgaben werden auf mehrere Schultern verteilt.

Rund zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart der Basketball-Bundesliga haben die Telekom Baskets die Nachfolgeregelung des scheidenden Sportmanagers Michael Wichterich bekannt gegeben. Der Posten wird nicht eins zu eins neu besetzt, sondern in verschiedene Rollen aufgeteilt. So übernimmt Andreas Boettcher, zugleich Wichterichs Vorgänger als Baskets-Sportchef, die Aufgabe als Bindeglied zwischen Team, Trainer, Team-Organisation und Kooperationspartner Dragons Rhöndorf. Daniel Seffern, der seit 2012 für die Baskets in verschiedenen Bereichen tätig ist, wird sich um die Team-Organisation kümmern.