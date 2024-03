Vor dem Spiel gegen Heidelberg Telekom Baskets rücken den Fokus zurecht

Wenn die Telekom Baskets am Sonntag bei den MLP Academics Heidelberg antreten ist es gewissermaßen ein Lokalderby. Heidelberg? Derby? Ja, denn es ist für die Bonner mittlerweile nach dem Abstieg der Fraport Skyliners Frankfurt die kürzeste Auswärtsfahrt in der Basketball-Bundesliga. Nach dem Spiel beim Spitzenreiter FC Bayern am vergangenen Sonntag unternehmen die Baskets tabellarisch betrachtet die weiteste Reise: Es geht zum Tabellenletzten.