95:77 in Braunschweig : Rückkehrer Bowlin führt die Telekom Baskets zum Auswärtssieg

Bonn Durch eine dominante zweite Halbzeit haben die Telekom Baskets die Partie bei den Basketball Löwen Braunschweig am Ende deutlich gewonnen. Beim 95:77 war der nach Verletzung wieder einsatzbereite Skyler Bowlin Bonns Topscorer.

Angeführt von Topscorer Skyler Bowlin haben die Telekom Baskets Bonn den zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga (BBL) gefestigt. Durch einen 95:77 (28:29, 25:18, 19:15, 23:15)-Auswärtserfolg gegen die Basketball Löwen Braunschweig bleibt die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo Spitzenreiter FC Bayern dicht auf den Fersen, es war der vierte Baskets-Sieg bei den Niedersachsen in Serie. Nach rund einem Monat Pause kehrte Bowlin aufs Feld zurück und drückte der Partie mit am Ende 19 Punkten seinen Stempel auf.

Skyler Bowlin läuft an der Dreierlinie heiß

Die kurze Pause wirkte sich offenbar auf Konzentration und Treffsicherheit beider Teams aus, denn offensiv waren sie nun nicht mehr so produktiv wie zuvor. Per Dreier erzielte der genesene Morgan dann die erste Baskets-Führung zum 34:32 (14.) an diesem Nachmittag. Nach dem Braunschweiger Konter trat erneut Bowlin in Szene: Der Guard lief an der Dreierlinie heiß und erzielte mit den nächsten zwei Treffern nacheinander das 44:41 (17.). Die Gäste waren nun deutlich besser im Spiel als noch im ersten Abschnitt und hielten die Führung bis zur Pause - mehr noch: Javontae Hawkins war mit ablaufender Uhr ebenfalls aus der Distanz erfolgreich und schickte sich und sein Team mit einem Polster von sechs Zählern in die Kabine (53:47).