Telekom Baskets Bonn Saisonaus für Kapitän Karsten Tadda

Der Kapitän der Telekom Baskets Bonn, Karsten Tadda, wird in der laufenden Saison der Basketball-Bundesliga nicht mehr zum Einsatz kommen. Das teilte der Club am Abend mit. Der 34-Jährige hat sich laut Baskets am Freitagvormittag „erfolgreich einem kleinen operativen Eingriff am Rücken unterzogen und ist daher nicht mit nach Ludwigsburg gereist“.