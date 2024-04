Sam Griesel im Portrait „Sammy passt ins Rheinland“

Wie selbstverständlich sagt Sam Griesel „Oma and Opa“, wenn er von seinen Großeltern erzählt, nicht Grandma and Grandpa. Dann beginnt er zu Schwärmen. Von Omas Schnitzel mit Kartoffelbrei, das ebenfalls auf Deutsch in seine amerikanisch-englischen Sätze einfließt, und von der Landschaft. Dort, wo die Großeltern wohnen, da findet Sam Griesel Deutschland besonders schön. „Jeder besucht die Städte. Mir gefällt es auf dem Land. Die Hügel, das Grüne, die kleineren Orte – dafür kann ich mich begeistern“, sagt er. Zum ersten Mal war ich als Baby dort. Seine Eltern kamen, um den Enkel zu präsentieren.