Landung in Bad Neuenahr : Telekom Baskets schicken Ball in Richtung Weltall

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben einen Heliumballon inklusive eines Basketballs auf 30.000 Meter steigen lassen. Am Ende der Aktion landete der Ball in Bad Neuenahr.

Eine Botschaft in Richtung Weltall haben am vergangenen Montag die Telekom Baskets Bonn geschickt. Der Basketball-Bundesligist ließ einen Heliumballon und mit ihm einen Basketball im Vereinsdesign sowie eine im 3D-Drucker gefertigte Mini-Beethovenbüste in der Farbe Magenta 30.000 Meter hoch in die Stratosphäre steigen.