Duell mit Vechta Telekom Baskets setzen auf den Heilsbringer Defense

Ein Sieg in dieser Partie wäre ein Big Point. Bei einem Erfolg mit mehr als fünf Punkten Differenz ginge auch der direkte Vergleich an die Baskets – nicht unwichtig in einem engen Rennen um die Qualifikation für einen der direkten Playoff-Plätze eins bis sechs. Denn die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn müssen in dieser Saison erstmals in Play-Ins um einen Platz in der K.o.-Runde kämpfen.