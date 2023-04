Basketball in Bonn Telekom Baskets setzen voll auf Vertrauen

Und so freut man sich gemeinsam auf den nächsten Schritt auf dem Weg zum möglichen ersten Titel. Am Mittwoch (20 Uhr) tritt der französische Erstligist SIG Strasbourg im Telekom Dome an. In der Viertelfinalserie benötigen die Baskets zwei Siege um ins Top4 der Champions League einzuziehen. Mit elf Siegen in Serie – nur zum Auftakt verlor das Iisalo-Team gegen Reggio Emilia – haben die Bonner reihenweise beeindruckte Gegner zurückgelassen und werden gegenwärtig von den Experten zu den besten Mannschaften in Europa gezählt.