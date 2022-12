Basketball Champions League : Telekom Baskets siegen auch in Reggio Emilia

Der nächste Sieg: TJ Shorts und die Telekom Baskets gewinnen auch in Reggio Emilia. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn sind in der Champions League nicht zu stoppen. In Reggio Emilia feierten die Bonner beim 90:66 den fünften Sieg im Europapokal in Folge und ziehen als Gruppenerster in die nächste Runde ein. Dabei endete in Italien sogar eine beeindruckende Serie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Schild

Auch ohne eine Gala-Vorstellung ihres überragenden Spielmachers TJ Shorts II sind die Telekom Baskets Bonn in der Champions League nicht aufzuhalten. Hatte der Amerikaner in den ersten fünf Partien im Europapokal jeweils mindestens 25 Punkte erzielt und damit einen Rekord in der Geschichte des Wettbewerbs aufgestellt, so blieb er in Reggio Emilia bei – aus seiner Sicht – „nur“ zwölf Punkten.

Der klaren Überlegenheit der Baskets tat das aber keinen Abbruch. Vor allem im ersten und im letzten Viertel überrannten die Bonner das Team aus der Lombardei und siegten letztlich mit 24 Punkten Vorsprung. Bester Punktesammler auf Baskets-Seite war Leon Kratzer mit 16 Zählern, zudem griff sich der Center noch neun Rebounds.