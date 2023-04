14. Bundesliga-Sieg in Serie Baskets überrollen Heidelberg im Schlussviertel

Am Ende feierten die vielen mitgereisten Bonner Fans ihr Team und blickten schon voraus auf das Spitzenspiel gegen Alba am Dienstag: „Schlagt Berlin, schlagt Berlin!“, riefen sie Karsten Tadda und seinen Kollegen zu. Die Stimmung war wieder auf Siegesserienniveau, das war nicht während der ganzen Partie so gewesen. „Wir arbeiten sehr hart. Klingt nach Klischee, ist aber so“, erklärte Herrera. „Heute waren wir anfangs ein bisschen lahm. Wir wussten, dass Heidelberg uns das Leben schwer machen würde, aber am Ende haben wir es ja dann doch hinbekommen.“