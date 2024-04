89:79 in Bamberg Endlich wieder ein Auswärtssieg für die Telekom Baskets

Endlich mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung direktem Einzug in die Playoffs gemacht. Es war ein harter Fight für die Telekom Baskets Bonn. Am Ende aber führte ein überragender Glynn Watson das Team vom Hardtberg zum 89:79-Erfolg (25:19, 21:22, 19:21, 24:17). Für Bonn war es der sechste Sieg gegen Bamberg in Serie und ein guter Schritt auf dem Weg in die Playoffs. Zumal Ludwigsburg überraschend in Rostock verlor und damit eine Niederlage mehr als die Baskets auf dem Konto hat. Sollte Vechta allerdings am Mittwoch in Chemnitz gewinnen, würden die Bonner aufgrund des direkten Vergleichs gegen den Aufsteiger auf Platz sieben abrutschen.