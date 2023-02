Sieg im Karnevalsspiel : Baskets-Express überfährt den MBC

Die Telekom Baskets besiegten den MBC beim Spiel am Mittwoch mit 91:57. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets Bonn fertigen im Karnevalsspiel den Mitteldeutschen BC deutlich mit 91:57 ab. Damit können sie den 18. Saisonsieg im 20. Bundesligaspiel feiern.

Die Fans hatten sich fein jeck rausgeputzt, et Trömmelche zog schon vor dem Anwurf durch den restlos ausverkauften Telekom Dome und die „Baskets“-Rufe erreichten noch einmal ein höheres Level, als das sonst so gewohnt ist. Und wie es sich für ein Karnevalsspiel bei den Telekom Baskets Bonn gehört, bekamen die 6000 Zuschauer auch den erwarteten Sieg geliefert – allerdings in weit mehr als zu erwartender Form. Denn wie die Baskets über den Mitteldeutschen BC in der ersten Hälfte hinwegbrausten, das hatte schon rekordverdächtige Ausmaße. Mit 91:57 (28:8, 28:12,18:19, 17:18) fertigten die Bonner den Gast aus Weißenfels ab – und durften anschließend nach dem 18. Sieg in 20 Bundesliga-Spielen gebührend mit ihren Anhängern feiern.

Jeck sollte sich schon der Anfang des Spiels präsentieren. Fehlpass TJ Shorts, Monsterblock von Leon Kratzer auf der anderen Seite, dann ein derber Airball von Deane Williams, nächster Ballverlust MBC. Es ging erst einmal nichts. Bis Finn Delany beherzt zum Korb zog und mit seinem Korbleger dafür sorgte, dass die schon feiernden Baskets-Fans sich endlich nach zwei Minuten setzen durften, um dann gleich von der Vorstellung der Bonner wieder von ihren Sitzen gerissen zu werden.

Denn während vorn Sebastian Herrera mit zwei Dreiern und einem Korbleger plus Freiwurf die Offensive auf Vollgas stellte, präsentierte sich die Defense der Hausherren wie eine undurchdringbare Mauer. Der MBC fand keine Lücken unter dem Korb, aber auch keinen freien Schuss von außen, immer war eine Hand oder ein Körper in Magenta dazwischen. Nach acht Minuten (!) hatten die Gäste gerade einmal zwei Körbe für vier Punkte erzielt – die Baskets hingegen waren bei 23 Zählern. Der Baskets-Express lief auf Hochtouren – und wirkte fast wie ein ICE gegen eine Regionalbahn. Wobei (fast) alle mitfahren durften. Nach dem ersten Viertel hatten außer Herrera (drei) und Tadda (null) alle Spieler genau einmal in den Korb getroffen.

Die Gäste drehten auch nach Start des zweiten Viertels nicht auf

Wer gedacht hätte, die Gäste würden nach Start des zweiten Viertels endlich aufdrehen, fand sich getäuscht. Bonn startete mit einem 12:0-Lauf, den Tyson Ward mit einem Steal und anschließendem Rückwärtsdunk toppte. Die Fans sangen lautstark „Baskets Alaaf“. Als Kostja Mushidi dann endlich den ersten MBC-Punkt per Freiwurf erzielte, gab Collin Malcolm gleich per Dreier die passende Antwort (43:9).

Und es kam noch bitterer für den MBC, denn nun packten die Baskets die Highlight-Show aus und hämmerten einen krachenden Dunking nach dem anderen durch den Ring. Allen voran Deane Williams, gerne auch nach Alley-oop-Anspiel. Malcolm war es dann, der den Weißenfelsern die karnevalistische Höchststrafe einschenkte – zum 47:11! So ganz ohne kölsches Wasser, aber äußerst rekordverdächtig für die Bundesliga.

Erst nach der Pause kam der MBC ins Spiel und konnte dieses offener gestalten. Sehr zum Missfallen von Baskets-Coach Tuomas Iisalo, der nach zuvor 20 geruhsamen Minuten nun auch einiges sah, das ihm gar nicht gefiel – und das er mit emotionalen Auszeiten würdigte. Der MBC war im dritten Viertel ebenbürtig und konnte selbiges sogar 19:18 gewinnen. An der deutlichen Bonner Führung änderte das aber nichts.

Die Baskets hatten ein wenig die Zielsteuerung ausgeschaltet, trafen nun viel weniger und ließen auch deutlich mehr zu. Aber den Spaß an der Defense hatten sie noch nicht verloren – besonders der spektakulären. Wie Williams mit einem unglaublichen Block von hinten gegen den allein zum Dunking auf den Korb zusteuernden Ex-Bonner Martin Breunig zeigte. Eine Szene, die wohl in allen Highlight-Videos der BBL dieser Saison auftauchen wird. Danach war nur noch „Lalalalalala“ und Mega-Party in der Halle.

Statistik

Bonn: Shorts 4 Punkte (11 Assists), Ward 8 (9 Rebounds), Ensminger 7/1 Dreier, Kessens 6, Herrera 12/3, Tadda 6/2, Malcolm 12/2, Kratzer 16, Williams 9/1, Delany 11/1