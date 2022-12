Tabellenführung in der BBL verteidigt : Telekom Baskets siegen locker in Crailsheim

Topscorer mit nur einem kleinen Makel: Jeremy Morgan (in weiß) war auch in Crailsheim wieder Bonns Antreiber. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets haben ihre Tabellenführung souverän verteidigt. Mit einem klaren 99:83 bei den Merlins Crailsheim feierte das Team von Coach Tuomas Iisalo den neunten Saisonsieg und bleibt auf Platz eins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Schild

Ein kleines Lächeln, viel mehr ließ sich Jeremy Morgan kurz nach dem Spiel nicht entlocken. Dabei hätte der Forward der Telekom Baskets Bonn doch reichlich Grund zur Freude gehabt. Neunter Sieg im zehnten Spiel, er selbst mit 17 Punkten Topscorer der Baskets, die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga souverän durch das 99:83 (32:12, 19:24, 27:19, 21:28) bei den Merlins Crailsheim verteidigt. Doch Morgan blieb, wie immer, bescheiden. „Wir wollten von Anfang an mit viel Energie spielen“, sagte der US-Amerikaner. Und legte dann mit Blick auf die nähere Zukunft und mögliche kommende Erfolge seines Teams ähnlich zurückhaltend nach. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und machen einfach weiter – egal, was kommt.“

Einfach weitermachen ist für die Baskets bisher allerdings das ultimative Erfolgsrezept, das sie in der Bundesliga und der Champions League jeweils an die Tabellenspitze katapultiert hat. Und da Ludwigsburg überraschend in Frankfurt verlor, konnten die Bonner ihren Vorsprung auf Platz vier sogar ausbauen.

Dabei hatte Baskets-Coach Tuomas Iisalo vor seinem ehemaligen Team, in dem auch Morgan, Sebastian Herrera und TJ Shorts II schon gespielt haben, gewarnt. Unter der Woche hatte Crailsheim den Trainer gewechselt. Ohne nähere Erklärung wurde Headcoach Sebastian Gleim beurlaubt, Co-Trainer Nikola Markovic befördert. „Sie werden mit viel Energie spielen“, prophezeite Iisalo deshalb. Markovic gab sich hingegen vor der Partie gegen den Spitzenreiter eher wenig optimistisch. „Bonn ist derzeit das beste deutsche Team in Europa.“

Und im ersten Viertel sollte er wohl recht behalten. Denn was die Baskets da in der Offensive aufs Parkett legten, war schon absolute Spitze. Gleichzeitig zogen die Bonner den Gastgebern mit ihrer knallharten Verteidigung jeden möglichen Offensiv-Zahn. Nach dem ersten Korbleger des Spiels durch Crailsheims Center Asbjorn Midtgaard zogen die Gäste schnell auf 7:2 davon und bauten die Führung bis auf 23:9 aus. Während die Bonner locker, flockig aus allen Lagen und aus allen Händen trafen, war der Korb für die Merlins nahezu vernagelt. Fehler beim Spielaufbau, abgefangene Pässe, Schrittfehler – viel ging für Crailsheim nicht. Also versuchten es die Merlins verstärkt von der Dreierlinie und verballerten alles. Null von acht Dreierversuchen lautete die erschreckende Bilanz im ersten Viertel für die Hausherren.

Crailsheim konnte einem zwischenzeitlich leid tun

Die Baskets machten es da deutlich besser. Shorts verteilte den Ball, jeder durfte mal werfen. Und alle trafen. 32:12 stand es nach dem ersten Abschnitt, gleich neun Bonner hatten sich ins Scoreboard eingetragen. Da machten sie dann auch gleich weiter. Korbleger Mike Kessens, Dreier Morgan. Nach 55 Sekunden im zweiten Abschnitt konnte einem Crailsheim beim Stand von 12:37 fast leid tun.

Nun nahm Markovic seine erste Auszeit – und fand scheinbar endlich Gehör bei seinen Spielern. Jaren Lewis traf im neunten Versuch erstmals von jenseits der Dreierlinie, ein paar Korbleger, dann der nächste Dreier von Bogdan Radosavljevic, noch einer von Arunas Mikalauskas und plötzlich war der Bonner Vorsprung beim 46:30 auf 16 Punkte zusammengeschmolzen. Die Adern in Iisalos Halskrause pumpten gehörig, ob der plötzlichen Unachtsamkeit seiner Spieler.

Unachtsamkeiten bringen Iisalo auf die Palme

Dass der Finne in der Pause laut und sehr deutlich geworden war, konnte man dem Bonner Spiel nach dem Wechsel schnell ansehen. Vor allem Morgan und Herrera hatten gut zugehört und brachten die Baskets mit starken Aktionen und zielsicheren Würfen wieder auf Kurs und zum Ende des dritten Viertels auch zurück zu einer ungefährdeten Führung. Dreier Herrera, zwei plus eins Herrera, Dreier Tadda, Dreier Morgan, Buzzerbeater Shorts – mit 23 Punkten Vorsprung ging es in den letzten Abschnitt.

In dem kämpften die Merlins zwar noch einmal aufopferungsvoll und konnten den Rückstand wieder verringern, am souveränen Erfolg der Gäste änderte das aber nichts mehr.

Und so durfte Jeremy Morgan seine alte Heimstätte mit einem letztlich breiten Lächeln verlassen. Auch wenn dem Mister Zuverlässig im Bonner Team ein höchst seltener Fauxpas unterlaufen war. Beim Stand von 49:30 hatte er einen Freiwurf verworfen. Es war erst sein zweiter Fehlversuch von der Linie in der gesamten BBL-Saison, bei nun 45 Treffern. Aber er konnte damit leben – zumal Center Leon Kratzer den Rebound holte und gleich verwandelte.

Crailsheim: Vrcic 18 Punkte/2 Dreier (9 Rebounds), Midtgaard 13, Mikalauskas 11/3, Maxhuni 10/2 (8 Assists), Lewis 9/1 (9 Rebounds), Kindzeka 8/1, Livingston 5/1, Radosavljevic 5/1, Stephens 4, Bleck.