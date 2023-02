Basketball-Champions-League : Baskets siegen mit Köpfchen und starken Nerven in Vilnius

Trainer Tuomas Iisalo ballt die Faust, die Bank eskaliert; das Spiel in Vilnius ist gewonnen. Foto: BCL/Fiba/Rokas Lukosevicius

Bonn/Vilnius Nach dominanten 15 Minuten büßen die Telekom Baskets in Vilnius eine 22-Punkte-Führung noch ein, gewinnen aber trotzdem mit 86:79 und bleiben international auswärts ungeschlagen

Block Tyson Ward, Rebound Finn Delany, Dreier Karsten Tadda: 86:79 – nächster Sieg für die Telekom Baskets Bonn. Diese kombinierte Auswärtsfahrt aus BBL und Champions League hat sich für die Telekom Baskets gelohnt. Nach dem Sieg in München am Sonntag angelten sich die Bonner auch bei Rytas Vilnius einen ganz dicken Fisch und haben mit dem 86:79 (28:16, 26:23, 12:20, 20:20)-Erfolg in Litauen einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht.

Die Erkenntnis: Erfahrung hilft schnell. Nachdem die Baskets noch nicht sehr viele knappe Spiele hatten gewinnen müssen, gelang es ihnen in Vilnius wie am Sonntag in München, am Ende dagegenzuhalten, die zwischenzeitliche 22-Punkte-Führung zwar noch einmal abzugeben, doch den Sieg mit nach Hause zu nehmen.

Nach einer überragenden ersten Halbzeit gegen geradezu hilflose Litauer ging ausgerechnet eine der Bonner Spezialitäten, das dritte Viertel, an Rytas. Und zwar deutlich. Die vom Bonner Ansturm verunsicherten Litauer hatten sich erholt, trafen jetzt ihre Dreier besser und hatten die Halle hinter sich. Doch die Baskets hielten dagegen, ließen sich von kleinen Fehlern nicht verunsichern, sondern kämpften füreinander, bügelten die Unzulänglichkeiten der Kollegen gemeinsam aus und bleiben international auswärts ungeschlagen.

Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien begann die Partie verhalten. Beide Mannschaften suchten gegen aggressive Defense ihre offensiven Mittel durchzusetzen, doch der erste Korb war bezeichnend zufällig. Nach mehreren Bonner Versuchen war es schließlich Leon Kratzer, dem der Ball in die Hände fiel. Der Center vollendete. Und die Baskets waren im Spiel. Ein Dreier von Karsten Tadda, ein rasanter Fastbreak-Abschluss von TJ Shorts – und es stand 7:0 (3.). Was die Baskets da spielten, war für Rytas viel zu schnell.

Als Finn Delany per Dreier zum 15:6 traf (5.), nahm Rytas-Coach Giedrius Ziebenas seine erste Auszeit. Doch die Baskets waren in allen Belangen überlegen, sodass der Champions-League-Topscorer Marcus Foster schon nach zehn Minuten frustriert zeterte und jammerte und sich bei den Schiedsrichtern beklagte, dass Tadda ihn nicht mitspielen ließ. Nach einem beeindruckenden ersten Viertel führten die Baskets mit 28:16, und sie setzten ihre dominante Vorstellung fort.

Als Tyson Ward per Dreier zum 33:16 traf (11.), war die anfangs so stimmungsvolle Halle abgekühlt und Rytas-Trainer Ziebenas auf Betriebstemperatur. Es blieb ein ungleiches Rennen und Rytas schien die Halbzeit herbeizusehnen. Und die Pause half den Männern in Weiß. Im dritten Viertel bot sich ein anderes Bild. Vilnius gelang es, die Partie wieder eng zu gestalten.

Vilnius kommt nach Aufholjagd bis auf zwei Punkte ran

Nach einem 0:11-Lauf war Vilnius bis auf zwei Punkte herangekommen, die vielen Kleinigkeiten entschieden sich seit einiger Zeit für die litauische Seite. Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo nahm eine Auszeit. Bonn hat sich nicht allzu oft in dieser Saison in einer solchen Situation befunden. Jetzt hieß es, die Nerven zu behalten.

Doch ausgerechnet Foster, der ansonsten keinen besonders auffälligen Abend hatte, besorgte aus der Distanz die erste Führung für die Hausherren, da waren noch vier Minuten zu spielen (73:72, 36.). Jetzt war es wichtig zu antworten. Deane Williams beendete die 0:14-Flaute per Dunk. Beide Seiten zerrten jetzt die knappe Führung hin und her.

In der Schlussminute war es dann wieder die Bonner Defensive, die unter Aufwendung letzter Reserven das Spiel auf die Bonner Seite zog. Shorts hechtete hinter jedem Ball her, Kratzer und Delany reboundeten willensstark. Als Tadda, nach einem Offensiv-Rebound gefoult, beide Freiwürfe versenkte, war die Führung endgültig auf Bonner Seite (81:79). Die restlichen 30 Sekunden spielten die Männer in Magenta clever von der Uhr.

Erdbeben Sportveranstaltungen in der Türkei abgesagt Nach der Erdbebenkatastrophe werden in der Türkei vorerst keine Sportveranstaltungen stattfinden. Wie Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoglu am Montagnachmittag via Twitter bekannt gab, werden „alle nationalen Sportorganisationen bis auf Weiteres ausgesetzt“. Bereits zuvor hatte der türkische Fußballverband TFF alle Spiele abgesetzt und den Betroffenen der Katastrophe sein Beileid ausgesprochen. Auch die zweite Partie in der Baskets-Champions-League-Gruppe J zwischen Bahcesehir College und Baxi Manresa wurde abgesagt. (sid)