Auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn : Baskets verkaufen Glühwein für den guten Zweck

Auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn

Bonn Ein Spieler-Quartett der Telekom Baskets Bonn hat am Dienstagabend auf dem Bonner Weihnachtsmarkt Glühwein ausgeschenkt. Der Erlös der Aktion soll einem guten Zweck in der Region zugute kommen.

Finn Delany kennt Weihnachten nur im Sommer. „Bei uns ist es deshalb keine ganz so große Sache“, sagt der Neuseeländer (links), „aber es gefällt mir. Die Atmosphäre hier ist toll.“ Gemeinsam mit seinen Mannschaftskameraden Karsten Tadda (rechts), Deane Williams (Zweiter von rechts) und Athletiktrainer Adrian Ariza Medina schenkt der Spieler der Telekom Baskets zwei Stunden lang Glühwein, Punsch und andere Getränke aus. Für den guten Zweck. Der Erlös geht an die Stiftung Buntes Herz, die sich seit 2021 hauptsächlich für Familien einsetzt, die von der Flutkatastrophe an Ahr, Swist und Erft betroffen sind, sowie für Familien mit chronisch oder schwer erkrankten Kindern.